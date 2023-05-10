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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تخصيص 15 منزلا لاستضافة السودانيين مجانا في مدينة كركر بـ أسوان

كريم رجب
كريم رجب

 تحدث كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز" من أسوان، عن المبادرات الأهلية والرسمية، لإغاثة الفارين من الحرب في السودان إلى الداخل المصري.

وقال "رجب"، خلال لقائه في فضائية "إكسترا نيوز"، عن القطاع الصحي إن هناك عيادات متنقلة تتمركز داخل موقف كركر الدولي بجانب العيادات الخاصة، مشيرا إلى مبادرة الدعم والرعاية النفسية التي تقدمها مؤسسة اليونيسيف بالتعاون مع مصر، لتأهيل الناجين من الحرب في السودان.

وأشار إلى مبادرة أهالي وادي كركر في أسوان بتخصيص 15 منزلا في المدينة استضافة الأسر السودانية بدون مقابل. 

وكشف عن إرسال 25 طنا من المستلزمات الطبية من الجانب المصري إلى السودان.

 

مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

وأوضح أن فرق المتطوعين في أسوان تتحدث 5 لغات، بهدف تقديم الدعم اللازم لمختلف الجنسيات القادمة من السودان. وأشار إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسيير العبارات النيلية في بحيرة ناصر على مدار 24 ساعة بدلا من 7 ساعات فقط، بهدف تسهيل عبور النازحين إلى وجهاتهم المختلفة.

أسوان المبادرات الأهلية السودان كريم رجب موقف كركر

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