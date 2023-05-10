قدم خدمات جليلة.. أمين سر دينية الشيوخ تنعى محمود بكري

نعت النائبة الدكتورة خضرة سالم ، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية مساء أمس ، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، في بيان لها اليوم ، أن عضو مجلس الشيوخ الراحل قدم خدمات جليلة في العمل النيابي والصحفي، فكان مثالا للصحفي والإعلامي الذي يناقش القضايا التي تمس المجتمع، لافتة إلى أن الكاتب الصحفي قضى جل حياته مدافعا عن قضايا الوطن سواء من خلال صحيفة الأسبوع أو من خلال برامجه التلفزيونية .

وأضافت د. خضرة سالم، أن العمل النيابي والصحفي فقد أحد أبنائهما المميزين والمتقنين لعملهم، مؤكدة أنه صاحب مواقف وطنية ورحلة عطاء حافلة في المجال الإعلامي والتشريعي.



وعبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كتبت أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ قائلة: "يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" ، أنعي ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى الكاتب الصحفي الأخ والزميل محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

ويعتبر محمود بكري صحافيا بارزا ، ويتمتع بأخلاق رفيعة ، وكان طوال الوقت في خدمة الفقراء والمرضى غير القادرين.

ولد في محافظة قنا بمركز المعنة، وعمل في عدة وظائف إعلامية بارزة خلال حياته المهنية حيث بدأ حياته المهنية كمحرر في العديد من الصحف والمجلات الإخبارية، وفي عام 2015، عيّن رئيسًا لمجلس إدارة موقع الأسبوع، كما عمل أيضًا كرئيس تحرير في برنامج حقائق وأسرار الذي يعرض على قناة صدى البلد، وفي عام 2020 تم ترشيحه لعضوية مجلس الشيوخ.