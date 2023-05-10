سافِر إلى ربع دول العالم بالباسبور فقط | تفاصيل

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري، تغطية خاصة حول ما يتيحه الباسبور المصري من الذهاب للكثير من الدول حول العالم بدون تأشيرة، أو الحصول على تأشيرة مجانية، أو عند الوصول، أو بشكل إلكتروني، وهناك بعض الدول التي تطلب الحصول على تأشيرة سفر من سفارتها وقنصليتها قبل السفر إليها.

ويوضح موقع صدى البلد، الدول التي يمكن الدخول بها بالباسبور المصري، وكيفية استخراج جواز السفر بشكل الكتروني، للتسهيل على المواطنين للسفر إلى الخارج، دون الوقوع في أخطاء مكاتب السفر.

ويحصل المواطنون المصريون على تأشيرات مجانية أو عند الوصول لما لا يقل عن 56 بلدا وإقليما حول العالم لحاملي جوازات السفر المصرية العادية، منهم 28 دولة لا يتطلب الحصول على أي تأشيرات قبل السفر إليها.

نقدم في التقرير التالي بعض الدول التي يمكن دخولها بالباسبور المصري ، بدون تأشيرة أو عند الوصول او إلكترونية أو مجانية..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو ..