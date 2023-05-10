تعليق عاجل من نتنياهو بشأن الهجوم الصاروخي على تل أبيب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، "نحن في خضم المعركة وقواتنا توجه ضربات قوية". مضيفا، أنه تم اعتراض غالبية الصواريخ المطلقة من غزة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن المعركة لم تنته حتى الآن. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأضاف نتنياهو: المعادلة الأمنية الجديدة هي أننا سنحدد الوقت المناسب لاستهداف قادة الفصائل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، إن هناك تجددا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل وسط أنباء عن مفاوضات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة.

وقالت قناة إسرائيلية، "تجدد إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه جنوب عسقلان ومستوطنات محيط القطاع".

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار تنطلق في مدن سديروت وعسقلان ومحيط غزة، و بئر السبع وتل أبيب.

وتأتي تلك الغارات الصاروخية بعد وقت قليل من إعلان إسرائيل والفصائل الفلسطينية الهدنة لوقف إطلاق النار.