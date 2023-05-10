المعركة لم تنتهِ .. بيان عاجل من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن غزة

قال وزير دفاع الإسرائيلي اليوم، إن الجهاز الأمني أثبت قوته بالرد على مطلقي الصواريخ في غزة.

وأكد يوآف غالانت، أن الهجمات الإسرائيلية كانت دقيقة وناجحة ضد حركة الجهاد في غزة. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأضاف، أنه تم إطلاق نحو 400 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وتابع غالانت، تم استهداف مواقع دقيقة لتصنيع السلاح في غزة ومواقع لإطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، أن المعركة بالنسبة لنا لم تنته بعد ونأمل أن تنتهي ولكننا سنبقى جاهزين.

وقال يوآف غالانت، إن نتنياهو: ثلث الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة سقط داخل أراضي القطاع وعدد كبير اعترضته منظومات دفاعنا.

وأضاف غالانت، أنه تم استهداف مواقع دقيقة لتصنيع السلاح في غزة ومواقع لإطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل.