ممشى سياحي وتطهير.. وزارة الري تطور وتجمل ترعة السويس

تعتمد محافظة السويس على ترعة الإسماعيلية المغذية لترعة السويس الممتدة بخط القناة كمصدر رئيسي لمياه الشرب، والري والاستخدام الصناعي أيضا.

وتقوم وزارة الموارد المائية والرى بتطوير ترعة السويس بعمل ممشى سياحى ومشروع صرف صحى وتطهير.

وتوجد محطات تنقية ورفع المياه بالكيلو 87 بآخر الترعة بمنطقة الهويس، بما يستلزم توفير منسوب مرتفع للمياه أمام المحطة لتصل للمأخذ لا يقل عن 3 أمتار حتى لا يُحرم المواطن من مياه الشرب.

مشكلة منسوب المياه

ومنسوب المياه عند المأخذ يجب ألا يقل عن 3.20 متر، وأعمال تطهير وتكريك الترعة وتدبيشها خلال الفترة الماضية ساهمت في الحفاظ على المياه وعدم تسريبها إلى التربة جانبي الترعة، فضلا عن ارتفاع المنسوب بشكل عام.

ولكن حدثت أزمة وانقطعت المياه عن عدة ضواحي بمحافظة السويس بسبب انخفاض منسوب المياه بترعة السويس، عن الحد المطلوب للوصول لمآخذ محطات التنقية والرفع.

وتواصل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس مع الدكتور هاني سويلم وزير الري، لضخ كميات إضافية من المياه في ترعة السويس ليصل المنسوب للارتفاع المطلوب، وجرى ضخ زيادة كميات إضافية من المياه ووصلت المياه للمناطق المقطوع عنها تباعا.



وقد تابعت وزارة الري أعمال التطوير علي ترعة السويس وإنشاء مشروع ممشى كورنيش بطول 850 متراً علي جانبي الترعة للحفاظ على منسوب الترعة والشكل الجمالي لها



وتم الانتهاء من الأعمال من تدبيش الترعة وتركيب الستائر الحديدية على جانبي الترعة أمام محطة مياه الرئيسية بمنطقة الباسل



وقد وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أجهزة وزارة الري بالمحافظة بتنظيم أعمال المناوبات بين مختلف المنتفعين على ترعة السويس ومأخذ ترعة الشلوفة الآخذة من ترعة السويس، ومحطات الرفع المقامة على ترعة الشلوفة،والاستمرار في أعمال التطهير لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة، ومتابعة المناسيب وتصرفات المياه بترعتي السويس والشلوفة لضمان توفير الاحتياجات المائية للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب الواقعة عليهما.



جدير بالذكر أن زمام ترعة الشلوفة يقدر بحوالي 150 ألف فدان، منها 51 ألف فدان تروى بالمخالفة، وهو ما يمثل تحديا كبيرا خلال فترات الطلب المرتفع على المياه.