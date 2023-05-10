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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

معمرة أمريكية تثير الجدل بسر تمتعها بالصحة والطاقة

صدى البلد

أثارت طبيبة أميركية تدعى غلاديز مكغاري وعمرها  (102 سنة)  في كتابها الجدل وذلك بكشفها عن سر الحياة السعيدة، قائلة إن الكثير من الناس يعانون من العديد من الضغوط ، ويعد الأشخاص السعداء  هم من يتمكنون من التخلص من تلك الضغوط .
وأثارت الطبيبة الأمريكية الجدل والتي تخطى عمرها قرنا من الزمان، لتؤكد أن سر الحياة الصحية السعيدة يبحث الجميع عنه على الكرة الأرضية.

وتحدثت الطبيبة  في كتابها “الحياة الرائعة”، عن  6 أسرار من أجل حياة صحية وسعيدة في كل مرحلة عمرية".

وأضافت أن الحياة أقصر من النظر في الماضي، موضحة أن العادة التي جعلتها تمتلك حياة سعيدة هي محاربة تلك الضغوطات.

وتؤكد أن أسعد الناس الذين عرفتهم خلال حياتها، هم من تمكنوا من التخلص من تلك الضغوط .

الحياة الصحية الكرة الأرضية الحياة السعيدة

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