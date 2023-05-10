الأهلي يفوز على الجزيرة في أولى مواجهات نهائي دوري السوبر للسيدات

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي "سيدات" الفوز في أولى مواجهات دور نهائي دوري السوبر سيدات على حساب نادي الجزيرة بنتيجة 90 /56.

وتقام سلسلة نهائيات دوري السوبر على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر بين فريقي الأهلي والجزيرة.

وسيطر النادي الأهلي بقيادة مدربه طارق خيري على نتيجة المباراة خلال الأشواط الأربعة حيث أنهاها جميعها لصالحه بنتائج كالتالي "24-22 ، 49-31، 73-40، 90-56".

وسجلت الأمريكية شي كيلي لاعبة النادي الأهلي أفضل أرقام اللاعبات خلال المباراة حيث سجلت 19 نقطة من بينها ثلاثية وصنعت 4 فرص للتسجيل.

وتقام المواجهة الثانية بين الأهلي والجزيرة مساء يوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً.