عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يزور متحف الڤاتيكان وكنيسة سيستين

لقاء اليوم
لقاء اليوم

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، والوفد الكنسي المرافق لقداسته متحف الڤاتيكان الذي يبعد أمتارًا قليلة عن بيت سانتا مارتا مقر إقامة قداسته بحاضرة الڤاتيكان.

وتجول قداسته ومرافقوه في أروقة المتحف واستمع لشرح مفصل عن محتوياته وتاريخ القطع الأثرية الموجودة فيه، حيث يحوي المتحف ٧٠ ألف لوحة ومنحوتات وتماثيل وغيرها من القطع الأثرية، من بينها ٢٠ ألف معروضة.

بدأت الزيارة من تمثال Apollo Belvedere وهو تمثال رخامي ويعتبر من أروع التماثيل القديمة على الإطلاق، حيث كانت أول قطعة في المجموعة الفنية للڤاتيكان حتى قبل إنشاء متاحف الڤاتيكان، وكان التمثال المفضل لنابليون بونابرت، وقد اصطحبه معه إلى متحف اللوڤر. ولكن بعد هزيمته، عاد التمثال إلى الڤاتيكان.

كما زار قداسة البابا غرفة سالا روتوندا (Rotunda) وهي تشبه مبنى البانثيون في باريس، لكنها أصغر حجمًا؛ وكان من الممتع رؤية أوكيولوس في السقف والورود المزخرفة في القبة، وتزين الأرضية بالفسيفساء التي تعود إلى القرن الثاني ويقع حوض Porphyry في الوسط، وكان من المدهش أن هذه التصميمات المعقدة سليمة ولم تفقد ألوانها. 

كما زار شقق بورجيا التي تتكون من ست غرف تم تزيينها بواسطة الرسام الإيطالي Pinturicchio ، بناءً على طلب البابا ألكسندر السادس، فرسم اللوحات الجدارية بين عامي ١٤٩٢ و ١٤٩٤.

تلا ذلك زيارة غرف رافائيل الأربعة التي تقع فوق شقق بورجيا مباشرة، حيث بدأ رافائيل تزيين هذه الغرف عام ١٥٠٨ ، لكنه لم يستطع إنهاء المهمة. وبعد وفاة رافائيل عام ١٥٢٠، أنهى مساعدوه سالا دي كوستانينو، الغرفة الأخيرة إلى جانب اللوحات الجدارية لسقف مايكل أنجلو في كنيسة سيستين ، فإن عمل رافائيل في هذه الغرف يمثل عصر النهضة العالي في روما.

وفي نهاية الجولة زار قداسة البابا كنيسة سيستين في نهاية متاحف الفاتيكان وشاهد لوحة خلق آدم بواسطة مايكل أنجلو والتى رسمها بين عامي ١٥٠٨ و ١٥١٢، كما رسم مايكل أنجلو تسعة مشاهد من سفر التكوين على سطح كنيسة سيستين، وأشهر لوحة في هذه السلسلة هي "خلق آدم"، من حيث الشعبية، فهو يساوي الموناليزا لليوناردو دافنشي.

وتستضيف كنيسة سيستين أيضًا تحفة أخرى لمايكل أنجلو وهو لوحة  الدينونة الأخيرة، وهي تغطي جدار مذبح الكنيسة وهي واحدة من أجمل لوحات متحف الڤاتيكان، وتم رسم "الدينونة الأخيرة" بين عامي ١٥٣٥ و ١٥٤١ عندما كان مايكل أنجلو في الستينيات من عمره.

وتحتوي جدران كنيسة سيستين على روائع للعديد من فناني عصر النهضة مثل ساندرو بوتيتشيلي وبينتوريتشيو وبيترو بيروجينو ودومينيكو غيرلاندايو.

IMG-20230510-WA0057
IMG-20230510-WA0057
IMG-20230510-WA0056
IMG-20230510-WA0056
IMG-20230510-WA0055
IMG-20230510-WA0055
IMG-20230510-WA0054
IMG-20230510-WA0054
IMG-20230510-WA0053
IMG-20230510-WA0053

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ينخفض سعر الذهب فى مصر بعد إعفائه من الجمارك .. برلمانية تجيب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

انخفاض شديد.. الدولار يتلقى ضربة قوية بعد بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي

ذهب لمنزلها لمشاهدة عورتها .. فضيحة أستاذ جامعي وطبيبيّ تجميل وتخدير

وزارة السياحة والآثار توضح حقيقة منع المحجبات من دخول إحدى المنشآت

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

ترشيحاتنا

المحور السياسي.. اجتماعات مكثفة استعدادا لأولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني

صواريخ من غزة تستهدف جنوب إسرائيل.. تفاصيل

بعد زيادة السولار | التموين تحسم سعر رغيف الخبز

الأسبوع المقبل| مفاجأة سارة بشأن سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قرار الحكومة بإعفائه من الجمارك

هيرخص.. التموين تعلن انخفاض أسعار الذهب الأيام المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير يفجر مفاجأة عن تناول البيض المسلوق

رماها في الشارع.. طلاق عروس من يُؤتمن على العرض يشعل السوشيال ميديا

مفاجآت كأس مصر .. هل تتفوق فرق دوري المظاليم على المحترفين؟

صور زواج ريم طارق الأول تشعل السوشيال ميديا

فيديو

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

شهادة فنكوش.. حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة|فيديوجراف

إعفاء الذهب من الرسوم والضرائب واستثناء هذه المعادن | فيديو

سافِر إلى ربع دول العالم بالباسبور فقط | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ