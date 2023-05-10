كوريا الشمالية تدين قمة جارتها «الجنوبية» واليابان.. تفاصيل

عبرت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، عن غضبها من القمة التي عقدتها كوريا الجنوبية واليابان يوم الاحد الماضي.

وقال الموقع الدعائي "أوري مينجوك كيري" أن كوريا الشمالية تدين القمة التي أقيمت بين كوريا الجنوبية واليابان، وتعتبر القمة بمثابة تمهيد لطريق "التواطؤ العسكري" بين البلدين وما تريده الولايات المتحدة.

وأضاف الموقع أن سياسة يون الخارجية الخاضعة جعلت من السهل على اليابان التستر على الفظائع التي ارتكبتها في الماضي.

والتقى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، برئيس وزراء الياباني فوميو كيشيدا في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤل يوم الأحد الماضي.