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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تسمم 382 شخصًا .. طبيب يفجر مفاجأة عن البوظة الفاسدة

صدى البلد

بعد حبس بائع متجول أربعة أيام على ذمة التحقيقات لبيعه وتداوله مشروبات فاسدة في أماكن غير مستوفية لاشتراطات النظافة الصحية،

 

وفى هذا السياق كشف الدكتور أحمد صبرى لقراء موقع صدى البلد، عن اضرار تناول البوطة الفاسدة..

 

عند تناول نوعك المفضل من الايس كريم عليك الحذر من الكميات الكبيرة منها لما تسببه من أضرار عديدة، منها:

1- تحتوي على الدهون المتنوعة

ارتفاع محتوى الحليب كامل الدسم في المثلجات يجعلها غنية بالدهون المشبعة، والتي يمكن أن تؤدي إلى رفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة الوزن.

2- مليئة بالكوليسترول

إن استهلاك كميات كبيرة من البوظة سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

فنصف كوب من ايس كريم الفانيليا يحتوي على

 

كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة فى واقعة حبس بائع تسبّب في تسمم 382 شخصًا في قنا.

باشرت النيابة العامة التحقيق وشكلت فريقًا من أعضائها انتقل لسؤال المصابين بثلاثة مستشفيات فتبين أن إصاباتهم بحالة من الإعياء وآلام بالبطن وقيئ وعدم الاتزان، فسألت النيابة العامة أحد عشر مصابًا من المتواجدين، وبعضًا من ذويهم، والفريق الطبي المعالج لهم، وقد اجتمعت رواياتهم بشعورهم بالإعياء الشديد عقب تناولهم مشروب (البوظة) الذي تناولوه من أحد الباعة الجائلين بأحد الأسواق، وبسؤال الفريق الطبي المعالج تبين اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال المصابين وأن غالبيتهم خرجوا بعد تحسن حالاتهم

 

 

 

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