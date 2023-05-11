أوفر دوز.. التصريح بدفن جثة شاب فارق الحياة بجرعة مخدرات زائدة بالهرم

قررت نيابة الهرم ندب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب فارق الحياة إثر تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة "أوفر دوز" وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

لقي شاب مصرعه إثر تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة في منطقة الهرم.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفى داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى محمود.م.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.