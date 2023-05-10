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رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يكرم ممثلي اليونيدو في ختام دورة «التعليم بالجدارات»|صور

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية
رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يكرم ممثلي اليونيدو في ختام دورة

اختتمت بجامعة طيبة التكنولوجية بالاقصر اليوم الأربعاء، أعمال الدورة التدريبية "التعليم بالجدارات"، المنعقدة بالجامعة في الفترة من 6 حتى 10 مايو، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، لرفع قدرات وكفاءات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري، على نظام التعليم بالجدارات، بالتنسيق مع ممثلي اليونيدو، د.حسام إبراهيم، خبير التعليم الفني والتكنولوجي ود. محمد نجم خبير الأغذية، وبتنظيم من أ.د حموده محمد، عميد كلية تكنولوجيا الصناعه والطاقة.

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وكرم أ.د عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، كل من د.حسام إبراهيم، خبير التعليم الفني والتكنولوجي ود. محمد نجم خبير الأغذية، ممثلي منظمة اليونيدو، وأ.د أشرف بهجات، أستاذ ووكيل كلية التربية للدراسات العليا بجامعة القاهرة، وأهداهم درع الجامعة تقديرا لمجهوداتهم خلال الدورة التدريبية، بحضور أ.د محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

يشار إلى أن الدورة التدريبية تناولت، التدريب على بناء مقررات بنظام الجدارات وتشمل دراسة حالة عن مقررات سلامة الأغذية وإدارة مخلفات المصانع، من حيث مخرجات التعلم و المعايير ثم الأدوات اللازمة لتخريج طلاب تكنولوجيين يتمتعون بكافة المعارف والمعايير والسلوكيات التى تواكب التطور فى سوق العمل وصقل مهارات الطالب المعرفية.

             

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الأقصر أعضاء هيئة التدريس الأمم المتحدة للتنمية التعليم الفني والتكنولوجي تكنولوجى هيئة التدريس ومعاونيهم جامعة طيبة التكنولوجية نائب رئيس الجامعة

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