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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفظ القرآن.. هشام مناع طالب أزهري ترك سيرة عطرة وأهدي أمه رحلة عمرة قبل وفاته

الطالب الأزهري هشام
الطالب الأزهري هشام مناع

قصة إنسانية ملهمة في محافظة المنوفية..فقد بصره منذ الصغر، ولكنه لم يفقد بصيرته، وعاش بين الأهالي بقلبه النقي، وحلاوة لسانه الذي فاح منه العطر الذكي، فقد حفظ كتاب الله كاملاً، وأصبح طالباً أزهرياً بأحد المعاهد الأزهرية، ولكن بعد أدائه الإمتحان أمس الأربعاء، توفي بعد وصوله إلى منزله إنه الطالب الأزهري هشام مناع، إبن عزبة كرم بقرية طهواي بمركز اشمون في محافظة المنوفية.

وفاة الطالب الأزهري هشام مناع بعد ادائه الإمتحان

ليترك سيرة عطرة، ومحبة من جميع أهالي القرية، وحزناً وآلماً لكل من تعامل معه، بسبب أخلاقه الحسنة ومعاملته الطيبة للجميع.

وشيع المئات من أهالي عزبة كرم التابعة لقرية طهواي بمركز اشمون جثمان هشام انور مناع الطالب بالمعهد الازهري بطهواي.

وادى المئات من أهالي القرية صلاة الجنازة على الطالب من مسجد ابو طيرة بالقرية وسط حالة من الحزن حيث تم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

طالب بالمعهد الأزهري وحفظ القرآن الكريم

وأكد الأهالي أن الطالب هشام مناع، من ذوي الهمم وفقد بصره ولكنه حفظ كتاب الله كاملا وكان طالبا بالمعهد الازهري.

واضاف الأهالي أنه أدى الامتحان بالمعهد وعاد إلى منزله، وتوفي بعد وصوله المنزل وسط حالة من الحزن بين الجميع.

فاز برحلة عمرة وأهداها لوالدته

وتابع أهالي القرية أن الطالب المتوفي شارك في اكبر مسابقة للقرآن الكريم خلال شهر رمضان الكريم، وهي مسابقة الشهيد البطل عمر القاضي، وفاز خلالها برحلة عمرة وقام باهداءها لوالدته وكأنه كان يشعر أن أجله قد اقترب.

مركز اشمون كتاب الله قرية طهواي محافظة المنوفية عزبة كرم صلاة الجنازة مسابقة للقرآن الكريم

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