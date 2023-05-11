بورشه تكشف عن 718 سبايدر RS موديل 2024| صور

كشفت عملاقة صناعة السيارات الألمانية بورشه الغطاء عن أحدث سيارتها الجديدة 718 سبايدر RS المنتظرة، والتي تجمع كل مزايا نظيرتها كايمان جي تي 4 آر إس في تجربة أخف وزناً وأكثر عمقًا لأولئك الذين يحبون حقًا فكرة السيارات المكشوفة.

ومع وجود محرك سداسي يمكنه الدوران حتى 9000 دورة في الدقيقة، يتم وضعه خلف أذني الراكب مباشرة ، من المقرر أن يكون واحدًا من أكثر المحركات إثارة في هذا الجانب من السيارة الخارقة، ومن المحتمل جدًا أن تكون واحدة من آخر عروض محركات الإحتراق، واللذي يتوفر بمحرك وسطي جديد كليًا بمقعدين من بورشه، حيث تتطلع الشركة إلى نقل النموذج إلى عصر الكهرباء بداية من عام 2025.

تمامًا مثل GT4 RS ، بدأ هذا المحرك الرنان حياته في سيارة 911 جي تي 3، يتم تثبيتها في الوسط، وتولد 493 حصانا (368 كيلو واط / 500 حصان)، والتي ، إذا كنت تتساءل ، تعد تحسناً ملحوظاً بمقدار 79 حصاناً عن سبايدر غير RS، على الرغم من أنه تم فصله بشكل هامشي عن مهام 911 ، إلا أنه يتميز بعزم دوران غير مستدام يبلغ 331 رطل قدم (449 نيوتن متر) ومعدلات تصل إلى 9000 دورة في الدقيقة.

تأتي السيارة بناقل حركة مطابق لـ GT4 RS أيضًا، ولا يوجد خيار يدوي معروض ، ولكن علبة التروس PDK ذات السبع سرعات القصيرة ستجعلك تمر عبر التروس بسرعة، حيث تصل إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كم / ساعة) من السكون في 3.2 ثانية وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 191 ميلاً في الساعة (307) كم / ساعة).

لا تقتصر أوجه التشابه بين Spyder RS و GT4 RS على الماكينات، حيث تحصل على نفس المعالجة الهوائية إلى الواجهة الأمامية، بما في ذلك نفس تصميم المصد الأمامي وقناتين من NACA تحيط بغطاء صندوق السيارة البلاستيكي المقوى بالكربون.

عند وصولها إلى الوكلاء الأمريكيين في ربيع عام 2024 ، تمتلك برنامج تجديد نظم الإدارة بقيمة ، باستثناء 1450 دولارًا للتسليم والمعالجة والتعامل. و

ستظهر سيارة بورشه 718 سبايدر RS 2024 للجمهور الشهر المقبل في حدث يحتفل بمرور 75 عامًا على إطلاق سيارات بورش الرياضية قبل ظهورها في مهرجان جودوود للسرعة، ويبلغ سعرها 160.700 دولار أمريكي.