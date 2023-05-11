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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج جذاب.. عبير صبري تتألق في ظهور جديد

عبير صبري
عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت عبير صبري عبر خاصية “الاستوري”، في صور سيلفي بلقطات مختلفة، واضعة ميك أب جذاب علي وجهها.

يذكر أنه كشفت الفنانة عبير صبري، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل جميلة، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

 وقالت عبير صبري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "المنتج جمال العدل عظيم، ومن أهم المنتجين في مصر".

 وأضافت عبير صبري، "مسلسل جميلة تناول أكثر من قضية اجتماعية  وقدم نماذج كثيرة في المجتمع".

وتابعت عبير صبري "رغم صعوبة الشخصية في مسلسل جميلة لكنها حققت نجاح ”اتخضيت منه".

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