بعد أزمته الأخيرة.. تطور مفاجئ يقرب ساديو ماني من ريال مدريد

كشف تقرير صحفي، عن تطور مفاجئ بشأن مستقبل النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني.

وفشل ساديو ماني في إثبات نفسه مع بايرن ميونخ بعد عودته من الإصابة، كما اعتدى “مؤخرا” على زميله ليروي ساني بتوجيه لكمة في وجه وهو ما أثار غضب إدارة العملاق البافاري.

وذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن بايرن ميونخ يرغب في التخلص من ساديو ماني في الميركاتو الصيفي المقبل بعد تراجع دوره مع الفريق.

وأضافت أن بايرن ميونخ عرض ساديو ماني على بعض أندية الدوري الإنجليزي، كما تواصل مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وأشارت أن انضمام ساديو ماني إلى ريال مدريد ليس مستبعدا، حيث يدرك النادي الملكي أنه ماني بإمكانه اللعب في مستوى عالٍ، بالإضافة إلى حاجة الفريق لتدعيم خط الهجوم.

ولفتت أن إدارة ريال مدريد لا تريد مخالفة سياسة الانتقالات التي تطبقها في السنوات الأخيرة وهي ضم اللاعبين الشباب، لذلك يفكر النادي الملكي في ضم ماني على المدى القصير فقط، بتوقيع عقدا لمدة موسم على سبيل الإعارة.