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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لأصحاب iphone بس.. محدش هيشوفك أونلاين على واتساب نهائياً|بالصور

واتساب بدون أونلاين
واتساب بدون أونلاين

هل توقعت من قبل أن ياتى اليوم الذى تكون فيه اونلاين على تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم “واتساب” بدون أن يراك أحد؟، الإجابة الآن نعم، بعدما أصدر واتساب تحديث جديد لأصحاب هواتف آيفون الأشهر فى العالم، يجعلك مختفي تماماً وتستخدم التطبيق بكل أريحية.

ولكي تحصل على هذه الميزة التى طال انتظارها عليك ان تحمل أخر تحديث لتطبيق واتساب من متجر تطبيقات آبل “App Store”، ومن ثم اتباع الخطوات التالية.

1- افتح تطبيق واتساب واذهب إلى الإعدادت.

2- اختر الخصوصية.

أول خطوة

3- اضغط على خيار أخر ظهور و أونلاين Last Seen & Online.

ثانى خطوة

4- اجعل خيار أخر ظهور Last Seen “لا أحد”

5- انقر على خيار من يراك  أونلاين، ليصبح مثل خيار “أخر ظهور”.

الخطوة الأخيرة

وبعد تفعيلك هذه الخطوات البسيطة لن يراك أحد نهائياً وانت اونلاين على واتساب مهما قضيت على التطبيق من وقت، وبالتالى الحصول على خصوصيتك كاملة دون تطفل من أحد.

واتساب آبل App Store آيفون Last Seen Online

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