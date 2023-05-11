وزيرة الهجرة تؤكد عمق العلاقات المصرية الأوروبية في قضايا التنمية المستدامة

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، عمق العلاقات المصرية الأوروبية في العديد من قضايا التنمية المستدامة، والتي تعدُ نموذجا للعلاقات الثنائية المُتميزة، في ظل الشراكات التي يتم العمل في إطارها، بجانب السعي الدائم لتدعيم علاقات التعاون لا سيما في المجال الاقتصادي، والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الهجرة، بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، في احتفالية الاتحاد الأوروبي؛ بمناسبة "يوم أوروبا"، والذي نظمه وفد الاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير كريستيان بيرجر رئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وعدد من المسئولين وأعضاء السلك الدبلوماسي من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وأضافت وزيرة الهجرة، في كلمتها، أن مصر يجمعها ودول الاتحاد الأوروبي ملفات مشتركة ومتميزة، سواء في قضايا الهجرة أو التبادل التجاري، وكذلك التنمية والاستثمار والثقافة، وفي العديد من المجالات، معربة عن تهاني الحكومة المصرية، بهذه المناسبة "يوم أوروبا"، والتي توافق التاسع من مايو من كل عام.. قائلة "إنه يوم يذكرنا بالسلام والوحدة، حيث أعلنه وزير الخارجية الفرنسي السابق روبير شومان وتحتفل به جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وهو ما نحتاجه الآن بشكل مُلح، عالم مليء بالسلام".

ولفتت الوزيرة إلى إنها عاشت في أوروبا لمدة 12 عاما، ضمن البعثات الدبلوماسية المصرية، وكانت تحتفي بهذا اليوم مع أصدقائنا في أوروبا، والذي نتقاسم معهم الرؤى والطموحات وأحلامنا لعالم يعمه الأمن والسلام والمحبة، موجهة الشكر للحضور، على مشاركتهم في هذه الاحتفالية، معربة عن سعادتها للمشاركة في الاحتفالية، داعية الله أن تكون جميع أيامنا سلاما ومحبة وأمنا في كل مكان في العالم.

من جانبه، وجه السفير كريستيان بيرجر رئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بالقاهرة، الشكر للحكومة المصرية على ما تبذله من جهود متميزة في العديد من الملفات، وعلى رأسها مجلس الشراكة في الاتحاد الأوروبي، وأولويات الشراكة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027، والتي تركز على بناء اقتصاد مستدام، والتحول الأخضر والرقمي.

وأكد بيرجر أن مصر شريك استراتيجي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولا سيما في قضايا المناخ والعمل على القضايا المشتركة، وإبرام العديد من مذكرات التفاهم في مجال الطاقة والغاز وتأمين احتياجات أوروبا، منوهًا بأهمية التعاون من أجل السلام أنه وبأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام عالمي بدون أفكار إبداعية، مذكرًا بأن هذه الفعاليات تأتي احتفالًا بالوحدة والتنوع والإنجازات.

وأشار كريستيان بيرجر إلى تبني المفوضية الأوروبية مقترحًا بجعل عام 2023 "عام المهارات الأوروبية"، وذلك لتقليل نقص العمالة في جميع أنحاء الاتحاد، وإتاحة الفرصة لذوي المهارات ودعم الإبداع والعمل على تمكين الشباب والمرأة، معربا عن تمنياته بيوم سعيد للعالم كله.

