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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

والي "الشمالية" بالسودان: تعاون مع مصر لتزويدنا بكافة السلع والخدمات

صدى البلد

  أكد والي الولاية الشمالية بالسودان الباقر أحمد علي، استقرار الأوضاع بمحلية مروي بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها في الأيام الماضية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة السودانية تعمل على مراقبة الطرق وتمشيط كافة المناطق وتنعقد يوميا من أجل التأكيد على الاستتباب الأمني، لافتًا إلى أنهم في الولاية الشمالية لديهم علاقات مع مصر في مد الولاية الشمالية بكافة أنواع السلع والخدمات التي تحتاجها الولاية.

وطمأن الباقر -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السودانية، اليوم /الخميس/- المتواجدين بالمعابر للدخول إلى مصر بأنهم على تواصل مع القنصلية المصرية والسفارة السودانية بمصر للعمل على دخول العابرين لتسهيل إجراءات التأشيرة والجوازات؛ من أجل سرعة حركة العبور وعدم تعطيل مصالح المواطنين، مؤكدًا أن حكومة الولاية ستعمل على تحقيق الأمن والطمأنينة وتوفير السلع والخدمات بالولاية الشمالية.

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