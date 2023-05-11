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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات لمواطنة تعمل بالصيد وتعول أسرة

محافظ المنوفية يلتقي
محافظ المنوفية يلتقي سيدة تعمل في مهنة الصيد

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف مساعدات مالية وعينية للمواطنة سناء عبدالرحمن "صيادة المنوفية"، متزوجة وتعول أسرة مكونة من زوج و4 أبناء بقرية الخطاطبة بالسادات، وتعمل بمهنة الصيد بدلا من زوجها نظرا لحالته الصحية الصعبة، وعدم وجود مصدر رزق بديل لهم ، جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسي بمقر مكتبه بالديوان العام .

وأوضحت السيدة، أنها قررت العمل بمهنة زوجها والنزول إلى البحر لتوفير قوت أولادها وذلك منذ مرض الزوج  وعدم  قدرته على الحركة بمفرده، فضلا عن توفير نفقات علاجه واحتياجات المعيشة  الأساسية .

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وقد أعرب المحافظ عن فخره و سعادته بوجود سيدات قادرات على تحمل المسئولية ومواجهة صعوبات  وضغوطات الحياة  ، موجها بتقديم الرعاية الطبية للزوج وإجراءات الفحوصات الطبية اللازمة له .

كما وجه بترميم وإعادة تأهيل منزلهم وذلك بالتنسيق مع أحد رجال الأعمال والجمعيات الأهلية لتوفير مسكن ملائم وآمن لهم لتحقيق حياة كريمة لهم.


وأعربت السيدة  عن سعادتها بتلك اللفتة الكريمة من محافظ المنوفية وحرصه على الوقوف بجانبها وتقديم يد العون والرعاية الكاملة لها ولأسرتها.


يأتي ذلك في إطار حرص محافظ المنوفية على التواصل الدائم مع كافة المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية وتقديم أوجه الدعم اللازم والرعاية الشاملة لهم ، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا.

صيادة المنوفية
صيادة المنوفية
صيادة المنوفية
صيادة المنوفية
صيادة المنوفية
صيادة المنوفية
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