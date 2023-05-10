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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يقرر نقل مدير مدرسة إعدادية للتقصير في عمله وضعف الإشراف

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من لجان الامتحانات بالمراحل التعليمية المختلفة بمركز الشهداء، للتأكد من انتظام سير امتحانات نهاية العام والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس حفاظاً علي مصلحة أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة الشهداء لمتابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والوقوف علي نسب التنفيذ، رافقه محمد موسي نائب المحافظ ، محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ، وطارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء .

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وتابع المحافظ انتظام سير الامتحانات بعدد من اللجان بمدرسة علي عودة الإعدادية ، مؤكداً على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر ، كما استفسر المحافظ من الطلاب عن بدء اللجان وتوزيع الأسئلة في مواعيدها المقررة ومستوى الإمتحانات.

وخلال تفقده لمدرسة علي عودة ، قرر المحافظ نقل مدير المدرسة لتقصيره في مهام عمله وضعف الإشراف ، مؤكداُ أنه لن يتهاون في محاسبة المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.

ويؤدي اليوم الأربعاء طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادتي الدراسات الإجتماعية (فترة أولي ) والتربية الدينية ( فترة ثانية ).

كما تفقد محافظ المنوفية إنتظام سير الامتحانات بمدرسة الشهداء الثانوية الصناعية بنات ، والتي تضم (19) لجنة ، حيث يؤدي اليوم طالبات الصف الثاني الثانوي امتحان مواد اللغة العربية ، التربية الدينية ، الأمن الصناعي.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم  إلى انتظام كافة أعمال الإمتحانات على مستوى المحافظة وهناك متابعات بصفة دورية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع أية طوارئ حفاظاً على المنظومة التعليمية.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على مدير مديرية التربية والتعليم برفع حالة الاستعداد التام والجيد لامتحانات نهاية العام الدراسي بكافة الإدارات التعليمية ورصد ومتابعة أي شكاوى ومعوقات وحلها فوراً بما لا يعكر صفو الامتحانات.

وأكد أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات .

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
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