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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجال يد الأهلي يواجه رجاء أغادير ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية

صدى البلد

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي، اليوم الخميس مع نظيره فريق رجاء أغادير المغربي، في ثاني مبارياته بالدور الأول من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

من المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل، ويسعى الفريق إلى الفوز بها، بعد أن تغلب على فريق كيركوس الإثيوبي بنتيجة ٥٩-٨، في أولى جولات المجموعة الثانية بمنافسات الرجال بالبطولة.

وأكد ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، أن الثقة الكبيرة التي اكتسبها اللاعبون بعد الفوز بلقب كأس السوبر على حساب الزمالك ستكون دافعًا قويًّا لهم خلال المباريات القادمة في كأس الكؤوس، وأنه لا يعتبرها شيئًا سلبيًّا، بل على العكس فهي عامل مطمئن للغاية، لأن الفريق يحضر للبطولة منذ فترة كبيرة ويثق في قدرته على تحقيق نتائج إيجابية في كل المباريات.

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