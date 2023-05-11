موتشا: الأهلي ينظم بطولة كرة يد رائعة.. ونفخر بتجربة فلافيو وجيلبرتو

وجه موتشا، المدير الفني لفريق سيدات كرة اليد بنادي أول أغسطس الأنجولي، الشكر للنادي الأهلي على تنظيم بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بشكل رائع، مؤكدًا سعادته الشديدة بالأجواء الرائعة بالبطولة.

وقال موتشا: «سعيد للغاية بالأجواء الرائعة داخل النادي الأهلي من تنظيم البطولة، بالإضافة إلى التواجد الجماهيري المميز خلال المباريات».

وتابع مدرب فريق أول أغسطس: «الاستقبال كان رائعًا ومميزًا للغاية في مصر، الفريق يشعر بصدق المشاعر الطيبة والرائعة التي نلمسها من الجميع، ونأمل في تكليل كل هذه الأجواء بالتتويج بالبطولة في النهاية».

واستكمل موتشا: «أي شخص يأتي إلى مصر عليه أن يزور الأهرامات، التي تعتبر إحدى عجائب الدنيا، ولذلك سنسعى إلى استغلال أي فرصة من أجل زيارة الأهرامات بالإضافة إلى معالم مصر السياحية».

وأشاد مدرب الفريق الأنجولي بالثنائي الأنجولي ولاعبي الأهلي السابقين أمادو فلافيو وجيلبرتو، لاعبي فريق كرة القدم السابقين بالنادي، مؤكدًا أنهما مثلا الكرة الأنجولية بشكل رائع، ومعربًا عن شعوره بالفخر الكبير اتجاه الثنائي.