عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب تربية المواشي.. مصرع موظف بالمعاش بطلق ناري في مشاجرة بالقليوبية

جثة
جثة

لقي موظف بالمعاش مصرعه إثر إصابته بطلق ناري من بندقية خرطوش بالصدر، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات الجيرة، وقيام المتهم بتربية الأغنام بجوار منزل المجني عليه، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم. 

في حملة بالقليوبية .. ضبط متهم بحوزته لحوم حمير

مصرع شخص في حادث تصادم أتوبيس مع عربة كارو بقليوب

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستدعاء شهود العيان لسماع شهادتهم حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ بقيام عاطل بإطلاق عيار ناري صوب أحد الأشخاص وإصابته بعيار ناري بالصدر ووفاته علي الفور.
وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "عطوة م ع"، 70 سنة، بالمعاش، بطلق ناري بالصدر ووفاته علي الفور علي يد "محمود ه أ"، 32 سنة، فلاح، بدائرة مركز شرطة الخانكة، خلال معاتبة المجني عليه للمتهم لقيامه بتربية ماشية "اغنام"، بجوار منزل المجني عليه وتسببه في انتشار رائحة كريهة، فصوب ناحيته سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وأطلق عيار ناريا وتسبب في وفاته.
وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم.

القليوبية مستشفى بنها التعليمي مديرية أمن القليوبية مديرية أمن الطبيب الشرعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

التموين: دخول السبائك والجنيهات الذهبية الواردة مع المصريين في الخارج مجانا

متدفعش غير 5 قروش.. التموين تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم

استمارة 6.. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

موضوعات متعلقة

في حملة بالقليوبية .. ضبط متهم بحوزته لحوم حمير

مصرع شخص في حادث تصادم أتوبيس مع عربة كارو بقليوب

حبس 4 عاطلين بشبين القناطر لحيازتهم مخدرات بـ 400 ألف جنيه

انتشال جثة شاب من مياه النيل في القليوبية

ترشيحاتنا

شاب يعذب نجل زوجته حتى الموت في المنيرة الغربية

انتهاك صريح للمُقدسات .. مفتي الجمهورية يدين اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى

كارثة.. برنامج الغذاء العالمي يحذر من تعرض 19 مليون سوداني للجوع

وزيرة خارجية ألمانيا: يجب إعطاء الفلسطينيين آفاقا تتيح لهم العيش في سلام

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 11 مايو 2023

مصر تشارك بمؤتمر الرباعي المشترك لعملية السلام في ميونخ |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع سيارته إلى شقته بالدور57.. مستثمر عقاري يثير حالة غضب في أستراليا|شاهد

مع اقتراب موسمها.. كيف تكتشف المانجو السامة والمحقونة بمواد كيميائية؟

بريطانية تلاحظ اختفاء أموال من منزل عائلتها فتكشف المفاجأة|فيديو صادم

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ