بسبب تربية المواشي.. مصرع موظف بالمعاش بطلق ناري في مشاجرة بالقليوبية

لقي موظف بالمعاش مصرعه إثر إصابته بطلق ناري من بندقية خرطوش بالصدر، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات الجيرة، وقيام المتهم بتربية الأغنام بجوار منزل المجني عليه، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستدعاء شهود العيان لسماع شهادتهم حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ بقيام عاطل بإطلاق عيار ناري صوب أحد الأشخاص وإصابته بعيار ناري بالصدر ووفاته علي الفور.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "عطوة م ع"، 70 سنة، بالمعاش، بطلق ناري بالصدر ووفاته علي الفور علي يد "محمود ه أ"، 32 سنة، فلاح، بدائرة مركز شرطة الخانكة، خلال معاتبة المجني عليه للمتهم لقيامه بتربية ماشية "اغنام"، بجوار منزل المجني عليه وتسببه في انتشار رائحة كريهة، فصوب ناحيته سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وأطلق عيار ناريا وتسبب في وفاته.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم.