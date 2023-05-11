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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص في حادث تصادم أتوبيس مع عربة كارو بقليوب

نقل الجثة
نقل الجثة

أمرت جهات التحقيق بقليوب بالتصريح بدفن جثة شخص لقى  مصرعه إثر حادث تصادم سيارة أتوبيس، مع عربة كار، بطريق نوي- قليوب بدائرة مركز شرطة قليوب، وتم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

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وتلقى أمن القليوبية إخطارا من مدير مباحث المديرية يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق نوى - قليوب أسفر عن مصرع شخص.
وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، برئاسة رئيس مباحث مركز قليوب وسيارة إسعاف وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وقوع حادث سيارة أتوبيس ركاب، بعربة كارو ما أسفر عن مصرع قائد العربة الكارو وتم نقله للمستشفى والتحفظ على الأتوبيس وقائده، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.
وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه، كما جرى رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة.

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