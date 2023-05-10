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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين بقتل صاحب مخبز بسبب تجميع بطاقات التموين بالقليوبية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

قررت جهات التحقيق بقليوب فى القليوبية حبس المتهمين بقتل مالك مخبز خلال مشاجرة مع 8 أشخاص بسبب الخلاف على جمع البطاقات التموينية 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث، وصرحت بدفن جثة المجنى عليه، حيث أطلق أحد الجناة عيار خرطوش تسبب فى مقتل المجنى عليه.

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وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات، باستقبالها جثمان مالك مخبز، توفى وبه إصابة "برش خرطوش" إثر مشاجرة.
وبالانتقال والفحص جرى التقابل مع شقيق المجني عليه مقيم بدائرة القسم وبسؤاله قرر أنه يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين شقيقه و8 أشخاص لعدد 4 منهم معلومات جنائية بسبب خلافات بينهم على تجميع البطاقات التموينية من المواطنين، والخاصة بصرف الخبز المدعم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري بحوزته، مُحدثًا إصابة المجني عليه، والتي أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما جرى بإرشاد أحدهم ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وعدد من الطلقات لذات العيار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم.

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