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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخلاء سبيل طليق البلوجر "أم زياد" المتهمة بالاتجار بالبشر واستغلال الأطفال

أم زياد
أم زياد

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، إخلاء سبيل طليق البلوجر هبة السيد الشهيرة بأم زياد، والتعهد بحسن رعاية الأطفال.

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فى وقت سابق أمرت النيابة العامة بحبس صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة الاتجار بالبشر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما نسب إليها من ارتكابها جرائم الاتجار بالبشر باستغلال أطفالها بإظهارهم في مقاطع مرئية ونشرها على حساباتها بقصد الحصول على ربح مادي، وتعريضهم للخطر، واستخدام الحاسب الآلي والإنترنت لنشر أنشطة تتعلق بالتشهير بالأطفال، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط هبة س ا وشهرتها ”أم زياد" مقيمة بمنطقة الخصوص بالقليوبية بناءً على إذن من النيابة العامة.

جاء ذلك عقب نشرها مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تظهر خلاله برفقة أبنائها وتدعي بقيام أبنائها بممارسة الأفعال المنافية للآداب، وذلك بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة.

وسادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي للبلوجر "هبة.أ" صاحبة قناة "يوميات أم زياد وهبة"، تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وأخرى عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.

القليوبية النيابة العامة طوخ مواقع التواصل الاجتماعي بنها

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