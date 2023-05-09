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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب أولوية المرور.. انفجار قرنية شاب فى مشاجرة بالقليوبية

نقل المصاب
نقل المصاب

أصيب شاب بالقليوبية بأنفجار بالقرنية مما تسبب فى فقد عيناه خلال مشاجرة تعدى فيها اهلية فتاة عليه بالأسلحة النارية "خرطوش" بسبب اولوية المرور بالشارع بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، جرى نقل المصاب لمستشفى القصر العينى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ من مستشفي ناصر التخصصي بمحافظة القليوبية، باستقبالها شاب يدعى احمد رياض، مقيم دائرة القسم مصاب بأنغجار القرنية بعيناه الأثنين اثر اصابتة بطلق ناري فرد خرطوش بمشاجرة،وجرى نقله لمستشفى القصر العينى. 


وتم على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين انه اثناء الشاب والذى يعمل سائق توك توك بالشارع نشلت بينه وبين فتاه مشادة كلامية بسبب اولوية المرور بالشارع، وعقب ذلك استعانت الفتاة بأهليتها وقاموا بالتعدى علىه بالضرب واطلاق اعيرة نارية افقدته عيناه. 
وتحرر محضر بالواقعة وجاري ملاحقة المتهمين وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها والاستعلام عن حالة المصاب وسؤاله وملاحقة المتهمين حيث ضبط واحد وجاري ضبط اثنان اخرين.

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