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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية واليابان تعقدان اجتماعا بشأن التفتيش على محطة فوكوشيما النووية

صدى البلد

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم /الخميس/، إن سول وطوكيو ستعقدان مشاورات على مستوى العمل يوم غد /الجمعة/؛ لمناقشة تفاصيل تفتيش سول على خطة طوكيو لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن الاجتماع سيعقد في سول، وسيرأس الجانب الكوري الجنوبي رئيس مكتب الوزارة لشؤون تغير المناخ والطاقة والبيئة والعلوم "يون هيون-سو"، بينما سيرأس الجانب الياباني المدير العام لقسم نزع السلاح ومنع انتشاره والعلوم بوزارة الخارجية "أتسوشي كايفو".

وسيناقش الجانبان تفاصيل أنشطة التفتيش الميدانية لفريق سيئول في الفترة من 23 إلى 24 مايو، ومن المتوقع أن يفحص الفريق بالتفصيل خطة اليابان لتصريف المياه وقدرتها على معالجة المياه والتي تدعي اليابان امتلاكها.

وخلال اجتماع القمة في سول يوم الأحد، وافق الرئيس "يون سيوك-يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" على زيارة مجموعة من الخبراء الكوريين الجنوبيين إلى المحطة، حيث لا يزال الكوريون الجنوبيون يشعرون بقلق شديد من خطة طوكيو.
 

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