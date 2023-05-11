أسامة السعيد: إقامة قمة دول جوار السودان بالقاهرة يعكس محورية الدور المصري

قال الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار، إن القاهرة في قلب الجهود الدولية لمحاولة إعادة الاستقرار لـ السودان، ولديها علاقات وثيقة مع كل الأطراف الفاعلة للسودان.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اختيار القاهرة لتستضيف قمة دول الجوار لحل الأزمة السودانية سبقته جهود دبلوماسية مصرية حثيثة، تشير إلى أن مصر مرتكز بالغ الأهمية على المستوى العربي والإفريقي والدولي لإعادة الاستقرار للسودان.

ولفت إلى أن أول أهداف هذه القمة هو وضع إطار لوقف إطلاق نار مستمر لأطول فترة ممكنة، دون خروقات كما حدث في الهدن السبع السابقة، بعد ذلك يمكن إطلاق مسار سياسي للتوصل لحل الأزمة.

وتابع أن القمة أيضا ستؤكد على ضرورة الضغط على أطراف الصراع لاحترام الهدنة، وتوفير مسارات آمنة لدعم المدنيين وتوفير الدعم الإغاثي في المناطق التي تشهد احتداما للصراع، إضافة إلى أن دول الجوار متضررة من استمرار هذا الصراع.