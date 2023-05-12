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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: سنستكمل مناقشة الموازنة الجديدة لعدد من الوزارات خلال اجتماع 22 مايو

النائبة ميرفت الكسان
النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستستكمل خلال إجتماعاتها يوم 22 مايو الجارى مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2023 - 2024.

وأكد الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا ناقشنا خلال الإجتماعات الماضية المصالح الإيرادية وموازنة الأجور ، مشيرة إلى أننا من المقرر أن نستكمل خلال إجتماع اللجنة يوم 22 مايو مناقشة موازنة الوزارات الاخرى.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 28 من شهر مايو الجاري.

وقبيل رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ، وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقيات التى وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح)، لجنة النقل ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستربط بين جميع الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار إنشاء ممرات لوجيستية ترتكز على الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

وقال: تكمن أهمية تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في أنه سيسهم في توفير الوقت من خلال ربط مختلف المناطق التي يمر بها لنقل الركاب والبضائع بشبكة سكك حديدية سريعة وعصرية وآمنة، كما من شأنه أن يسهم فى دعم الاستثمار وإتاحة فرص عمل للشباب، كما يساعد المشروع في دعم النقل للمناطق العمرانية الجديدة، مما يخفف العبء عن مناطق الوادي والدلتا، فضلا عما يمثله المشروع من عنصر جذب للاستثمار والتنمية مما يدعم الاقتصاد المصري، ويسهل نقل البضائع من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مطروح على البحر المتوسط.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2023 - 2024 موازنة الأجور لمصالح الإيرادية المستشار الدكتور حنفى جبالى

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