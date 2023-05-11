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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: توقعات بـ انخفاض أسعار الذهب بعد إعفاء الواردات من الضرائب والرسوم

سعر الذهب
سعر الذهب

‏قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وجد أن هناك ارتفاعات قياسية ومزعجة وغير مبررة في أسعار الذهب وهذا ما أدى لاتخاد قرار بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الجمارك.

 

وتابع ناجي فرج خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، لدرجة أن سعر الذهب في مصر أصبح أعلى من السعر في السعودية بحوالي 700 جنيه وهذا كان نتيجة لنقص المعروض فقدم الوزير مقترحا من حوالي أسبوعين لإعفاء الوافدين في المطارات والموانئ المصرية من الجمارك والرسوم والقرار قرار جيد ومحترم وله تأثير إيجابي على سوق الذهب المصري.

 

 

سعر الذهب

 

ونوه أن هذا القرار سيؤدي إلى استقرار الأسواق وتأثيره لم يظهر بعد لأنه في البداية، ولكنه سيؤدي إلى الاستقرار وثبات الأسعار وسيؤدي إلى مصلحة كبيرة لسوق الذهب في مصر ومن المتوقع الانخفاض من 50 إلى 100 جنيه في سعر الذهب وعلى الأقل سيحدث ثباتا في سعر الذهب لأننا وصلنا إلى مرحلة صعبة وسعر الذهب أصبح لحظيا وكل لحظة بسعر مختلف.

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