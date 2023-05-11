للمرة الثانية.. غارات صاروخية جديدة من غزة باتجاه تل أبيب

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، إن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ألقت رشقة صاروخية جديدة تجاه جنوب إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوسيعقد اجتماعا عاجلا مع وزير الدفاع لبحث ضربات المقاومة الفلسطينية الأخيرة، كما طلب من الإسرائيليين الاستعداد للرد.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن تل أبيب ستحاسب كل من يسفك دماء اليهود وسنواصل استهداف حركة الجهاد بكل قوة.

وقد شنت الفصائل الفسطينية رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل أسفرت عن سقوط صاروخ على منزل في رحوفوت جنوب تل أبيب. وجاءت تلك التحركات الفلسطينية بعد استهداف قوات الاحتلال لمنزل أحمد أبو دقة باستخدام طائرة مسيرة، ما أسفر عن استشهاده. الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المستوطنين.