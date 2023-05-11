فرصة ذهبية للزمالك.. بطل أفريقيا للكرة الطائرة يعود للمشاركة بكأس العالم للأندية

قرر الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، مشاركة بطل أفريقيا في كأس العالم للأندية للرجال هذا العام، وذلك بعد غياب سنوات عديدة.

ويشارك نادي الزمالك "ممثل مصر وبطلها" في بطولة أفريقيا للأندية لرجال الكرة الطائرة، والمقامة حاليًا في تونس.

وأعلن فؤاد عبد السلام رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، مشاركة بطل أفريقيا في كأس العالم للأندية.

وقال عبد السلام في تصريحاته: "الاتحاد الدولي قرر عودة بطل أفريقيا للكرة الطائرة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية للرجال، بعد غياب سنوات."

وزادت فرص الزمالك الآن في الفوز بالبطولة الأفريقية والصعود إلى مونديال الأندية، بعد انسحاب الأهلي المصري والترجي التونسي من البطولة وتواجد فرق ليست مصنفة أفريقيًا، وبالتالي يسهل من مهمة الزمالك في التتويج باللقب القاري.

ويتواجد الفارس الأبيض في المجموعة الأولى ببطولة أفريقيا للأندية مع، الأركان البحرية النيجيري ومستقبل المرسى التونسي.