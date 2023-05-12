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مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني: نطاب بتعديل القانون لتكون الأم الأولى في الوصاية

الدكتورة ريهام الشبراوي
الدكتورة ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة

‏قالت الدكتورة ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني أن الوصاية على الأبناء في القانون بتنتقل الى الجد بعد وفاة الأب و أن الأم لا تستطيع التحكم في ميراث أطفالها بعد وفاة الأب للإنفاق عليهم.

وتابعت ريهام الشبراوي خلال لقائها مع الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن هذا يسبب عائق كبير جدا ونحن نطالب أن الأم تكون رقم واحد في الوصاية والا تكون رقم اثنين بعد الجد فهي الأولى بالوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب و أنه حتى لو الجد قرر التنازل عن الوصاية للام بتكون هناك إجراءات معقدة جدا لذلك نحن نريد أن تبسط الإجراءات وتكون سريعة وأيضا هناك مصاريف يتم دفعها من أجل نقل الوصايا من الجد للأم فربما تكون الأم غير قادرة على سداد هذه المصروفات.

 

مواكبة العصر 

ونوهت قائلة: "نحن نطالب بسرعة الإجراءات وأن يحدث تحديث على بعض مواد القانون لكي تتوافق مع العصر ونحن بالطبع لا نستطيع مخالفة الشرع لأن معظم قوانين مصر على الشريعة الإسلامية لكن نريد قوانين تواكب عصرنا لأن القوانين القديمة مر عليها زمن كبير والدنيا تغيرت".

الوصاية الام رامي رضوان الدكتورة ريهام الشريعة الإسلامية

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