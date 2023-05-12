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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جلال : هذا ما ينقص المدرب المصري .. وأبناء الزمالك أكثر حظاً من الأهلي

صدى البلد

قال خالد جلال، المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي، إنه لم يتردد في قبول العرض للعمل كمدرب عام في الزمالك مع محمد حلمي رغم أنه كان مديراً فنياً لمدة 14 عاماً قبلها.


وأشار جلال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أنه فخور بالولاية الأولى التي حققها مع الزمالك وحصد خلالها لقب كأس مصر بجانب إعادة الانتصارات على حساب الأهلي في الدوري بعد غياب 11 عاماً.

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وأكد أنه شارك في بناء فريق الزمالك خلال فترة الإعداد قبل بداية موسم 2018 – 2019 وقبل بداية موسم 2019 – 2020 موضحاً أنه حاول تطوير العديد من اللاعبين وكون الفريق بشكل مميز ولكن الإدارة اختارت الاستعانة بمدرب أجنبي.


وأضاف:" المدرب المصري بحاجة فقط للمساندة والدعم ، الأهلي والزمالك لديهما العديد من أبنائهم يستطيعون قيادة الفريقين وبسهولة ويجب أن يتم دعمهم من جانب الإدارة".


ويرى جلال أن أبناء الزمالك أكثر حظاً من الأهلي في قيادة الفريق مؤكداً أن هناك العديد من الأسماء التي تولت تدريب الفريق الأبيض بشكل أكبر في ظل حرص الإدارة على منح الفرصة في بعض الأوقات.

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