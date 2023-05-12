مياه البحيرة: طوارئ لإزالة تراكمات الأمطار بالمحافظة

حرص المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة على متابعة أعمال سحب مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة البحيرة منذ عصر اليوم على بعض مراكز ومدن المحافظة، ووجه قطاع الصرف الصحي وإدارات شبكات الصرف الصحي بالتواجد داخل شوارع المحافظة بسيارات الشفط وكسح المياه للقيام برفع مياه الأمطار .

وأجرى جولة ميدانية مر خلالها علي الروافع والمحطات و أماكن انتشار وتمركزات فرق الأزمات والطوارئ فى الطرق العامة لتسهيل حركة السير والمرور وكذلك تواجدهم داخل الشوارع والأحياء السكنية بواسطة سيارات الشفط ومعدات الشركة.



وطالب نشأت، كافة فروع الشركة باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار، التي تشهدها المحافظة، موجهًا بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار في حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور وضرورة تواجد رؤساء الفروع والشبكات ميدانيا ومتابعة الموقف لحظة بلحظة ، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين.