فيديو يثير جدل لرواد السوشيال ميديا للحظات مؤثرة لعريس يوم زفافه .. شاهد

في لحظة مؤثرة أثارت جدل وأعجاب رواد السوشيال ميديا أثار عريس الجدل بقيامه بالرقصة الأولى في حفل زفافه مع والدته.

ظهر العريس في الفيديو وهو يغني لوالدته أغنية ساحرة القلوب معبرا عن مدى حبه وتعلقه بوالدته ومدى امتنانه لها إلا أن الأغرب إلا أن العروس لم ترصدها الكاميرات تماما بل سلطت الأضواء على العريس ووالدته فقط .

جاءت تعليقات رواد السوشيال ميديا لتثير الجدل البعض رأي أن العروس هى التي يجب أن تكون محط الأنظار فيما أبدى أغلب رواد السوشيال ميديا بشدة إعجابهم بالفيديو وبما قام به العريس في محاولة لإسعاد والدته .

شاهد الفيديو

https://www.instagram.com/reel/Cr9Apr6ABPW/?igshid=YzcyNDA0Yzg3NA%3D%3D&fbclid=IwAR3uYzm_ovPVHinzzlCBcvCIKNdg5KHDGf6uLbXKjoUeJHlWuYeMsy9nXlA