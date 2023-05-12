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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لن يتكرر.. فرج عامر يوجه رسالة إلى محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة إلى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشر فرج عامر صورة لمحمد صلاح، وعلق فرج عامر علي الصورة كاتبًا: “لن يتكرر”.

ويخوض فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح مباراة قوية أمام نظيره ليستر سيتي يوم الإثنين القادم على استاد كينغ باور معقل ليستر سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة 

وتقام مباراة ليفربول وليستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports 2 HD Premium بنقل المباراة.

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