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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم إغراءات الهلال السعودي.. برشلونة يكشف عن نيته في استعادة ميسي

صدى البلد

يثق مسؤولو نادي برشلونة في قدرة البلوجرانا، على إعادة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لملعب "سبوتيفاي كامب نو" قبل انطلاق الموسم المقبل.

 

وخلال تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية، أكد إدوارد روميو، نائب الرئيس الاقتصادي للبارسا، على إعداد النادي لخطة دقيقة للغاية، ستدفع رابطة الليجا للموافقة عليها من أجل التعاقد مع ميسي.

 

وأضاف: "لا أرى أي سبب لعدم المصادقة عليها من قبل الرابطة".

 

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، حيث فشل النادي الفرنسي في تجديده، ليصبح البرغوث على حافة الرحيل بعد عامين فقط.

ويرغب برشلونة في استعادة ميسي، الذي رحل عن النادي بنهاية عقده في صيف 2021، في وقت تلقى فيه اللاعب عرضا خياليا من الهلال السعودي.

وينافس الهلال النادي الكتالوني على التعاقد مع ميسي، الذي دخل في أزمة عاصفة مع مسؤولي سان جيرمان مؤخرا.

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