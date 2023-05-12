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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لأعمال مشروع المونوريل، وطلب الهيئة القومية للأنفاق، بتغيير مسار خط المياه قطر ٤٠٠ مم، والمتعارض مع قواعد المونوريل، وكذلك طلب وزارة الداخلية بمد مواسير خط مياه الشرب بقطر ٢٠٠ مم لمبنى مكافحة الإرهاب بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء تلك الأعمال.

 

وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: " أبو رواش، بني مجدول، كرداسة، الكيلو ٢٦ طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتى الكيلو ٢٨"الكيماويات الوسيطة"، معسكر الأمن المركزي بالكامل ويشمل( العمليات الخاصة، قوات الامن، مكافحة الإرهاب، النادي)، مديرية أمن الجيزة، كمبوندات" إنارج، نيو جيزة، ماونت فيو، جوسيس، ويست هيلز، المستقبل، السولية" وذلك إعتباراً  من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ١٢ /٥ /٢٠٢٣ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١٣ / ٥ /٢٠٢٣.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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