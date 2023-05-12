سقوط صاحب شركة مقاولات هارب من 256 سنة سجن

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض علي مقاول هارب من 256 سنة سجن، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وكان المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل قد تمكن من ضبط صاحب شركة مقاولات ، مقيم بمحافظة الجيزة والمطلوب التنفيذ عليه فى 178 حكم حبس جزئى ومستأنف "شيكات – تبديد" بإجمالى مدة حبس 256 سنة و5 شهور ، حال تردده على إحدى شركات المقاولات بدائرة القسم .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.