وفاة رئيس مدينة الجيزة والمحافظ ينعيه

نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لوفاة الراحل، مؤكداً أنه كان مثالًا يحتذى به في العمل والنشاط والمتابعة المستمرة وتنفيذ المهام المكلف بها علي أكمل وجه خلال رحله عمله وعطاءه بمحافظة الجيزة علي مدار سنوات .

ويتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم ولزملائه من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

