برنامج سياحي للفرق المشاركة ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية

وضعت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد التي يستضيفها الأهلي، برنامجا للفرق المشاركة في البطولة؛ لزيارة المعالمالسياحية في القاهرة.

وتم تجهيز عدد من الحافلات المناسبة لنقل الفرق المشاركة إلى المناطق السياحية، وعلى رأسها منطقة الأهرامات، للاستمتاع بالمعالم الأثرية علىهامش المشاركة في البطولة.

وأكد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة كافة الأوضاع ورصد أية مشكلات والتدخل فورالعلاجها، وذلك من خلال فريق من المرافقين لكل البعثات ومرافقة تحركاتهم خلال تواجدهم في فنادق الإقامة أو الصالات المختلفة.

وأضاف أن ردود فعل البعثات المشاركة في البطولة إيجابية للغاية، خاصة إن النادي نجح في توفير كافة ما يلزم من خدمات لراحة الجميع من أجلالتركيز في المباريات.

وشدد العوضي على إن جميع لجان النادي تعمل باستمرار وبكامل طاقتها من أجل استمرار تقديم كل ما يمكن لضمان خروج البطولة على أفضلما يكون.