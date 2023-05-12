عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برنامج سياحي للفرق المشاركة ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية

صدى البلد

وضعت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد التي يستضيفها الأهلي،  برنامجا للفرق المشاركة في البطولة؛ لزيارة المعالمالسياحية في القاهرة.

وتم تجهيز عدد من الحافلات المناسبة لنقل الفرق المشاركة إلى المناطق السياحية، وعلى رأسها منطقة الأهرامات، للاستمتاع بالمعالم الأثرية علىهامش المشاركة في البطولة.

وأكد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة كافة الأوضاع ورصد أية مشكلات والتدخل فورالعلاجها، وذلك من خلال فريق من المرافقين لكل البعثات ومرافقة تحركاتهم خلال تواجدهم في فنادق الإقامة أو الصالات المختلفة.

وأضاف أن ردود فعل البعثات المشاركة في البطولة إيجابية للغاية، خاصة إن النادي نجح في توفير كافة ما يلزم من خدمات لراحة الجميع من أجلالتركيز في المباريات.

وشدد العوضي على إن جميع لجان النادي تعمل باستمرار وبكامل طاقتها من أجل استمرار تقديم كل ما يمكن لضمان خروج البطولة على أفضلما يكون.

أهرامات الأهرامات البطولة الأهلى التركيز السياحي اللجنة العليا المنظمة اللجنة العليا العوض العوضي الفرق المشاركة المناطق السياحية المعالم الأثرية بطولة كأس الكؤوس بطولة كأس الكؤوس الإفريقية النشاط الرياضى بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد ة كأس الكؤوس الإفريقية برنامج سياحي طولة كأس الكؤوس كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد كأس الكؤوس الإفريقية كأس الكؤوس لنشاط الرياضي للجنة العليا منطقة الاهرامات مدير النشاط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

حريق هائل في أحد أشهر أسواق مدينة جدة بالسعودية |فيديو

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

إكرامي يكشف حقيقة اعتذار رمضان صبحي لإدارة الأهلي وموقفه النهائي من العودة

ترشيحاتنا

30 ألف إصابة كورونا يوميا.. الوباء يتفشى بكوريا الجنوبية| ماذا يحدث؟

غيابات بالجملة تضرب كتيبة أبناء باب سويقة.. تشكيل الترجي المتوقع لمواجهة الأهلي

اليوم لمدة 8 ساعات.. قطع مياه الشرب عن بعض المناطق في الجيزة| تعرف عليها

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

رغم دعمها موسكو.. الاتحاد الأوروبي يتودد لـ الصين من أجل أوكرانيا

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة رياضية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة رياضية

تشخيص مبكر ينقذ حياتك.. 4 علامات للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

قبل وبعد العملية.. 10 صور تكشف عن تطور إطلالات مي كساب

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

فيديو

الكاف يصدم الترجي بهذا القرار| وغيابات مؤثرة قبل لقاء الأهلي.. فيديوجراف

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ