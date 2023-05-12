عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: إزالة 454 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

إزالة التعديات في
إزالة التعديات في المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن إزالة (454) حالة تعدى ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ (21) لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة ، وذلك منذ بدء الموجة وحتى الآن ووفقاً لتقرير إدارة الأزمات بالديوان العام.


وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تنفيذ إزالة لـ (115) حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة " مباني"  بمساحة إجمالية (12317) م2 ، و (65) حالة تعدى على الأراضي الزراعية ( أملاك دولة ) بمساحة 3 فدان و9 قيراط و3 سهم ، فيما تم تنفيذ إزالة (154) حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة (19930)م2 ، كما تم تنفيذ (65) متغير مكاني بمساحة إجمالية (5657،20) م ، وإزالة (55) حالة بناء بدون ترخيص بمساحة (3732) م .

محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات لمواطنة تعمل بالصيد وتعول أسرة

محافظ المنوفية يسلم مساعدات لـ4 أسر من قرية بخاتي بعد انهيار منزلهم


 وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة ومنظومة المتغيرات المكانية وتذليل معوقات العمل أولا بأول وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف ، مشددا بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى حفاظا على الرقعة الزراعية .


وانطلقت أعمال الموجة الـ (21) لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الفترة من 29 أبريل الماضي وحتى 14 يوليو 2023، وبدأت المرحلة الأولى من الموجة السبت 29 ابريل وتستمر حتى 19 مايو 2023.

إزالة التعديات اراضي املاك الدولة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة المتغيرات المكانية الموجة الـ 21 لإزالة التعديات محافظ المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

حريق هائل في أحد أشهر أسواق مدينة جدة بالسعودية |فيديو

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

ترشيحاتنا

أعضاء عمومية المهن التمثيلية يحضرون ندوة منظومة الفاتورة الإليكترونية

30 ألف إصابة كورونا يوميا.. الوباء يتفشى بكوريا الجنوبية| ماذا يحدث؟

غيابات بالجملة تضرب كتيبة أبناء باب سويقة.. تشكيل الترجي المتوقع لمواجهة الأهلي

اليوم لمدة 8 ساعات.. قطع مياه الشرب عن بعض المناطق في الجيزة| تعرف عليها

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

رغم دعمها موسكو.. الاتحاد الأوروبي يتودد لـ الصين من أجل أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة رياضية

تشخيص مبكر ينقذ حياتك.. 4 علامات للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

قبل وبعد العملية.. 10 صور تكشف عن تطور إطلالات مي كساب

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

فيديو

الكاف يصدم الترجي بهذا القرار| وغيابات مؤثرة قبل لقاء الأهلي.. فيديوجراف

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ