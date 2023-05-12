موعد عودة بعثة الأهلي بعد خوض مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة صباح غد السبت عقب الانتهاء من مباراة الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتتحرك البعثة مباشرة إلى مطار قرطاج لبدء إنهاء كافة إجراءات المغادرة والعودة إلى القاهرة عقب انتهاء مباراة الأهلي والترجي المقرر لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت تونس العاشرة بتوقيت القاهرة، وتقلع طائرة الأهلي من مطار قرطاج في الواحدة صباحا بتوقيت تونس.

وخاض الفريق مرانه الختامي أمس على ملعب مباراة الترجي، وفي نفس توقيت إقامتها في الثامنة مساء اليوم بتوقيت تونس (العاشرة بتوقيت القاهرة)، بحضور وسائل الإعلام في الربع الساعة الأولى من المران.

واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات فنية تحت إشراف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، وخاض حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.