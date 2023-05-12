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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة بـ الذهب والدولار.. تحذير عاجل من الأرصاد.. وأسعار الخضار والفاكهة|أخبار تهمك

أسعار الذهب والدولار
أسعار الذهب والدولار اليوم الجمعة

الذهب.. نشر موقع صدى البلد، اليوم الجمعة 12-5-2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، و حالة الطقس، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب، و أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 12-5-2023.

سجّل سعر الذهب اليوم 


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2897 جنيهًا للجرام
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2535 جنيهًا
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2172 جنيهًا للجرام
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 20280 جنيه
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

 

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.83 جنيه للبيع، و33.69 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.99 جنيه للبيع، و38.83 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.01 جنيه للبيع، و100.57 جنيه للشراء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة
 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس مائل للبرودة صباحا، حار على  القاهرة الكبري، شديد الحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.


العظمى الصغرى

القاهرة 29 - 18
الإسكندرية 23 - 17
الإسماعيلية 30 - 19
الأقصر 39 -22
قنا 33 - 21
سوهاج 31 - 18
المنيا 34 - 21

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 12-5- 2023
 

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 12-5- 2023.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم 6 جنيهات للكيلو

البصل بـ 11 جنيهات للكيلو

البطاطس 5.5 جنيه للكيلو

الخيار 7 جنيهات

الملوخية 9 جنيها

الكوسة 8 جنيهات

الفلفل الرومي 7 جنيهات 

الباذنجان 6 جنيه

 

أسعار الفاكهة

البرتقال 6 جنيهات

الموز 7.5 جنيه

الفراولة 11 جنيهات

الجوافة 12 جنيها

رياح وأمطار.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الجو اليوم
 

حذَّرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، موضحة أن اليوم هناك انخفاض في درجات الحرارة و البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن اليوم كانت ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة، و اليوم سيكون هناك انخفاض 4 درجات، و القاهرة ستسجل 29 بعد أن سجلت أمس 33 فى فترة النهار.

ولفتت إلى أن اليوم هناك سحب، و اليوم سيكون الجو ربيعي، ولكن في الصعيد سيكون الجو به مرتفع الحرارة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في النهار تختلف عن درجات الحرارة في المساء، وهناك 10 درجات فارق، وأن اليوم سيكون هناك نشاط لـ الرياح، وسيكون هناك فرص لـ سقوط الأمطار.

وكشفت أن الأمطار اليوم ستكون خفيفة وغير مؤثر على أى نشاط يومي.

 

 

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