أمطار| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس يومي الخميس والجمعة

حذَّرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، موضحة أن هناك ارتفاعاً في درجات الحرارة اليوم تصل لـ 33 بالقاهرة و 40 ببعض محافظات الصعيد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن حالة الجو غدًا الجمعة سيشهد انخفاض فى درجات الحرارة بنسبة 4 درجات، فكل يوم هناك تغير فى الأحوال الجوية، ولذلك على المواطنين توخى الحذر وعدم تخفيف الملابس فى هذه الفترة.

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون اليوم الخميس، وأن البلاد ستتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء.

احتمالات سقوط أمطار

ولفتت إلى أن هناك نشاطاً لـ الرياح ستكون معه أتربة، بالأماكن المكشوفة غدًا بالقاهرة، وهناك احتمالات سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية، و محافظات الإسكندرية، وشمال الوجه البحري، و ستكون متوسطة.

بيان تفصيلي لدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 33 ، الصغرى 19

العاصمة الإدارية العظمى 33، الصغرى 19

الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 17

العلمين الجديدة العظمى 25، والصغرى 16

مطروح العظمى 24، الصغرى 15

شرم الشيخ العظمى 33، الصغرى 22

الغردقة العظمى 30، الصغرى 21

أسيوط العظمى 37 ، الصغرى 17

سوهاج العظمى 29 الصغرى 18

قنا العظمى 39، الصغرى 20

الأقصر العظمى 40، الصغرى 20

أسوان العظمى 41، الصغرى 21