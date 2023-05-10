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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمطار و رياح .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب التقلبات الجوية

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال يومي الخميس و الجمعة، مؤكدة أن ذروة الارتفاعةفي درجات الحرارة ستكون غدًا الخميس، وأن البلاد ستتأثر بكتل هوائية.

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الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

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الأرصاد تعلن تفاصيل حالة طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن درجة الحرارة العظمى غدًا ستكون على القاهرة 33 و جنوب الصعيد ستصل لـ 40.

ولفتت إلى أن هناك نشاط لـ الرياح  سيكون معه أتربة، بالأماكن المكشوفة غدًا بالقاهرة، وهناك احتمالات سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية، و محافظات الإسكندرية، وشمال الوجه البحري، و ستكون متوسطة.

وتابعت أن درجة الحرارة يوم الجمعة ستنخفض و ستسجل 29 درجة، محذرة المواطنين من التقلبات الجوية في الفترة الحالية.

 

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الجو محافظات الإسكندرية الاسكندرية الرياح صدى البلد

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